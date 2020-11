“Striscia La Notizia”, Tapiro d’oro a Luca Argentero (Di lunedì 2 novembre 2020) Valerio Staffelli consegna il “premio” all’attore «Si può sempre scegliere se raccontare una storia in maniera discreta e responsabile oppure in modo sfacciato e privo di tatto». Comincia così lo sfogo di Luca Argentero, “attapirato” dopo che 2 importanti settimanali hanno pubblicato – senza il consenso – degli scatti riconoscibili della figlia di 5 mesi che l’attore ha avuto con la compagna Cristina Marino. Raggiunto dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, Argentero non risparmia qualche frecciatina ai direttori delle due testate: «Perché sul web hanno pixelato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo? Questo dimostra la malafede e che per loro l’importante è che qualcosa appaia, che si venda ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Valerio Staffelli consegna il “premio” all’attore «Si può sempre scegliere se raccontare una storia in maniera discreta e responsabile oppure in modo sfacciato e privo di tatto». Comincia così lo sfogo di, “attapirato” dopo che 2 importanti settimanali hanno pubblicato – senza il consenso – degli scatti riconoscibili della figlia di 5 mesi che l’attore ha avuto con la compagna Cristina Marino. Raggiunto dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli,non risparmia qualche frecciatina ai direttori delle due testate: «Perché sul web hanno pixelato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo? Questo dimostra la malafede e che per loro l’importante è che qualcosa appaia, che si venda ...

zazoomblog : Striscia la Notizia ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #Striscia #Notizia #vedere #replica - zazoomblog : Juventus Pirlo a Striscia la Notizia: “Siamo in fase di rodaggio il panettone…” - #Juventus #Pirlo #Striscia… - OdeonZ__ : Pirlo, un avvio di stagione da... Tapiro d'oro. 'Ma mangerò il panettone' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Pirlo, un avvio di stagione da... #Tapiro d'oro. 'Ma mangerò il panettone' #Juve - CorriereUmbria : Striscia la notiza, Tapiro d'oro per l'allenatore della Juve. Pirlo: 'Non ho paura di non mangiare il panettone'… -