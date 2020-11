Startup innovative costituite online, record nuove iscrizioni (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Al 30 settembre 2020, sono 3.422 le Startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita. È quanto emerge dalla 17ª edizione del Rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. Grazie a questa misura, operativa a partire dal luglio del 2016, gli imprenditori innovativi italiani possono costituire la propria Startup secondo una modalità interamente digitalizzata, con il supporto tecnico della propria Camera di Commercio (CCIAA) o in totale autonomia. L’esenzione dall’atto notarile consente un risparmio medio sui costi d’avvio stimato in circa 2mila euro. Nel terzo trimestre 2020 si sono iscritte alla sezione speciale 292 nuove Startup ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Al 30 settembre 2020, sono 3.422 leavviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita. È quanto emerge dalla 17ª edizione del Rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. Grazie a questa misura, operativa a partire dal luglio del 2016, gli imprenditori innovativi italiani possono costituire la propriasecondo una modalità interamente digitalizzata, con il supporto tecnico della propria Camera di Commercio (CCIAA) o in totale autonomia. L’esenzione dall’atto notarile consente un risparmio medio sui costi d’avvio stimato in circa 2mila euro. Nel terzo trimestre 2020 si sono iscritte alla sezione speciale 292...

MilanoFree : Startup per #Milano 2020: finanziamenti a fondo perduto per idee innovative #eventi @ComuneMI - ItaliaOggi : Nel terzo trimestre record di startup innovative costituite online - ConfindustriaUd : Confindustria Udine ha avviato un progetto dedicato alle #StartUp e #Spinoff innovative, nonché #imprese in fase di… - fusi79 : Milano si conferma il principale polo per le #startup innovative italiane, rappresentando da sola il 17% di tutte l… - fusi79 : Tasso d’adozione: la modalità online è stata scelta dal 38 % delle #startup innovative costituite in Italia nell’ul… -