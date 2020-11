Roma | dopo 10 anni di degrado approvata la riqualificazione del parco di Monte Ciocci

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 novembre 2020)con una delibera di Giunta ladeldi, grande area verde situata nel quadrante Nord-Ovest della Capitale. Per le operazioni, come previsto dal progetto esecutivo, l’amministrazione ha già stanziato circa 100mila euro (99.900 euro). Il piano di rigenerazione prevede la cura delle aree verdi deled il restauro degli edifici vandalizzati, come il cosiddetto “casotto”, un piccolo edificio nell’area giochi delcon bagni e un bar, mai utilizzato prima d’ora. Questa struttura sarà completamente rinnovata, grazie alla riparazione delle parti danneggiate e alla sostituzione del tetto. Verrà poi realizzato un nuovo cancello in ferro zincato e saranno riparati alcuni ...