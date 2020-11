Riforma pensioni: oltre alla proposta dell’INPS le misure in esame per il 2021 (Di lunedì 2 novembre 2020) In dirittura di arrivo la Riforma pensioni che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno. Molte le novità in cantiere che potrebbero essere particolarmente interessanti soprattutto per chi è ormai prossimo al pensionamento. Si sta parlando abbastanza insistentemente di una sorta di part time agevolato nei confronti dei lavoratori prossimi alla quiescenza: per gli ultimi 3 anni di attività i lavoratori potranno scegliere il part time in cambio di una contribuzione piena e ad un accesso con parziale anticipo alla pensione. Anche lavorando part time, quindi, il lavoratore continuerà a versare contribuzione piena e non subirà penalizzazioni sulla pensione. Proroga ape sociale e opzione donna Se ne parla da diversi mesi delle proroghe che la legge di Bilancio dovrebbe contenere ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 2 novembre 2020) In dirittura di arrivo lache dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno. Molte le novità in cantiere che potrebbero essere particolarmente interessanti soprattutto per chi è ormai prossimo al pensionamento. Si sta parlando abbastanza insistentemente di una sorta di part time agevolato nei confronti dei lavoratori prossimiquiescenza: per gli ultimi 3 anni di attività i lavoratori potranno scegliere il part time in cambio di una contribuzione piena e ad un accesso con parziale anticipopensione. Anche lavorando part time, quindi, il lavoratore continuerà a versare contribuzione piena e non subirà penalizzazioni sulla pensione. Proroga ape sociale e opzione donna Se ne parla da diversi mesi delle proroghe che la legge di Bilancio dovrebbe contenere ...

