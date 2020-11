Real Madrid-Inter, Zidane: “Sarà una finale e vogliamo vincere, sfida difficile” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Conosciamo l’Inter, sarà una partita complicata perché sono forti e fisici. Giocano bene a calcio, perciò sarà difficile per noi. Per noi è una finale e vogliamo giocarla come tale. Sono tre punti che dobbiamo provare a prendere. I giocatori del Real Madrid devono dare tutto, dimostrare tutto perché giocano per questo club. Sta nascendo una squadra importante che può vincere qualcosa. vogliamo provare a raggiungere i nostri obiettivi e mantenere alto il livello“. Queste sono le dichiarazioni d’esordio di Zinedine Zidane, rilasciate in occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida tra il Real Madrid e ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Conosciamo l’, sarà una partita complicata perché sono forti e fisici. Giocano bene a calcio, perciò sarà difficile per noi. Per noi è unagiocarla come tale. Sono tre punti che dobbiamo provare a prendere. I giocatori deldevono dare tutto, dimostrare tutto perché giocano per questo club. Sta nascendo una squadra importante che puòqualcosa.provare a raggiungere i nostri obiettivi e mantenere alto il livello“. Queste sono le dichiarazioni d’esordio di Zinedine, rilasciate in occasione della conferenza stampa di presentazione dellatra ile ...

