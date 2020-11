Real Madrid, guai per Zidane: in due non recuperano per l’Inter (Di lunedì 2 novembre 2020) Brutte notizie per il Real Madrid alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter: out Carvajal e Odriozola Brutte notizie per il Real Madrid alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter, valevole per la terza giornata della fase a gironi. Assenti Nacho, Militao, Carvajal, Odriozola: gli ultimi due hanno saltato l’allenamento di rifinitura. Recuperati invece Lucas Vazquez e Odegaard, che saranno a disposizione del tecnico Zidane per la sfida in campo internazionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Brutte notizie per ilalla vigilia del match di Champions League contro l’Inter: out Carvajal e Odriozola Brutte notizie per ilalla vigilia del match di Champions League contro l’Inter, valevole per la terza giornata della fase a gironi. Assenti Nacho, Militao, Carvajal, Odriozola: gli ultimi due hanno saltato l’allenamento di rifinitura. Recuperati invece Lucas Vazquez e Odegaard, che saranno a disposizione del tecnicoper la sfida in campo internazionale. Leggi su Calcionews24.com

