Programmi TV di stasera, lunedì 2 novembre 2020. Su Rai4 in 1^Tv free l’ultima stagione de «Il Trono di Spade» (Di lunedì 2 novembre 2020) Kit Harington (Jon Snow) e Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) in Il Trono di Spade Rai1, ore 20.40: Cavalli di Battaglia Al posto della prevista fiction Gli Orologi del Diavolo, Rai1 ricorda Gigi Proietti ritrasmettendo il suo ultimo varietà trasmesso nel 2017. Rai2, ore 21.20: American’s Great Divide – Da Obama a Trump - 1^Tv Rai Documentari presenta American’s Great Divide – Da Obama a Trump, una grande inchiesta a firma di Michael Kirk sulla politica americana sempre più aspra e divisa. La promessa di unità di Barack Obama è crollata a vantaggio delle crescenti divisioni razziali, culturali e politiche che hanno gettato le basi per l’ascesa di Donald Trump. Rai3, ore 21.20: Report Nuovo appuntamento con le inchieste di Report, il programma d’inchiesta curato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 novembre 2020) Kit Harington (Jon Snow) e Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) in IldiRai1, ore 20.40: Cavalli di Battaglia Al posto della prevista fiction Gli Orologi del Diavolo, Rai1 ricorda Gigi Proietti ritrasmettendo il suo ultimo varietà trasmesso nel 2017. Rai2, ore 21.20: American’s Great Divide – Da Obama a Trump -Rai Documentari presenta American’s Great Divide – Da Obama a Trump, una grande inchiesta a firma di Michael Kirk sulla politica americana sempre più aspra e divisa. La promessa di unità di Barack Obama è crollata a vantaggio delle crescenti divisioni razziali, culturali e politiche che hanno gettato le basi per l’ascesa di Donald Trump. Rai3, ore 21.20: Report Nuovo appuntamento con le inchieste di Report, il programma d’inchiesta curato ...

reportrai3 : ? La puntata di stasera in replica sabato alle 17.20 circa su @RaiTre ? Tra poco le inchieste su… - Pretore75 : Davo un'occhiata ai programmi TV di stasera... nessuno ha cambiato la propria programmazione per dare il giusto tr… - zazoomblog : Programmi TV cosa guardare stasera 2 novembre - #Programmi #guardare #stasera #novembre - marihadetto : @fromLAXtoLHR Per far contenti Stefi e Tommi, dorme con loro stasera ma si era capito che non era nei suoi programm… - culodipanna : I programmi per stasera sono video buffi su YouTube, pigiama e digiuno -