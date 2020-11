Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nudi in mezzo alla neve scoppia la passione (Di lunedì 2 novembre 2020) nudi circondati dalle montagne innevate, in un nido d’amore a cielo aperto. Così Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato l’anniversario di fidanzamento tra i monti di Cortina. Lo scatto della coppia completamente senza veli, appena coperta da cuscini e piumone, mentre si bacia ha mandato in tilt il web. Una foto bollente che ha fatto sospirare i follower. “La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. 3 anni di noi” ha scritto Ignazio Moser. “Ti amo Nachito, ti amo troppo” ha fatto da eco la fidanzata. Il ciclista e la modella hanno trascorso il fine settimana sulle Dolomiti concedendosi una parentesi romantica di coppia. Hanno attraversato il lago di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 novembre 2020)circondati dalle montagne innevate, in un nido d’amore a cielo aperto. Cosìhanno festeggiato l’anniversario di fidanzamento tra i monti di Cortina. Lo scatto della coppia completamente senza veli, appena coperta da cuscini e piumone, mentre si bacia ha mandato in tilt il web. Una foto bollente che ha fatto sospirare i follower. “La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. 3 anni di noi” ha scritto. “Ti amo Nachito, ti amo troppo” ha fatto da eco la fidanzata. Il ciclista e la modella hanno trascorso il fine settimana sulle Dolomiti concedendosi una parentesi romantica di coppia. Hanno attraversato il lago di ...

Un weekend romanticissimo sospesi tra... Dopo la rottura, l’amore torna a trionfare tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella di Belen Rodriguez e il figlio del campione di ciclismo Francesco ...

Dopo una breve pausa a causa di un presunto tradimento di lui, la coppia è tornata insieme più affiatata che mai e si è concessa un weekend romantico in montagna per festeggiare il terzo anniversario.

