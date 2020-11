Per Borghi il Governo deve smetterla con i Dpcm e suggerisce “come fare” (Di lunedì 2 novembre 2020) Per Claudio Borghi, tra i responsabili economici della Lega, i Dpcm che il Governo continua a proporre sono uno strumento di “sovranità totale”, ideati da Conte per “farsi fare la statua”. Un attacco duro, proprio nel giorno in cui il Premier si è presentato alla Camera per presentare le nuove misure di contrasto al Covid. LEGGI ANCHE >>> Il leghista Borghi si chiede: «Da cosa deve guarire un asintomatico?» Secondo Borghi Conte dovrebbe presentare i provvedimenti ogni settimana davanti al parlamento e presentare decreti legge (che devono essere ribaditi entro 60 giorni dal Parlamento in legge n.d.r.) piuttosto che insistere su singoli decreti ministeriali. Per Borghi in sostanza non esiste una situazione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Per Claudio, tra i responsabili economici della Lega, iche ilcontinua a proporre sono uno strumento di “sovranità totale”, ideati da Conte per “farsi fare la statua”. Un attacco duro, proprio nel giorno in cui il Premier si è presentato alla Camera per presentare le nuove misure di contrasto al Covid. LEGGI ANCHE >>> Il leghistasi chiede: «Da cosaguarire un asintomatico?» SecondoConte dovrebbe presentare i provvedimenti ogni settimana davanti al parlamento e presentare decreti legge (che devono essere ribaditi entro 60 giorni dal Parlamento in legge n.d.r.) piuttosto che insistere su singoli decreti ministeriali. Perin sostanza non esiste una situazione ...

