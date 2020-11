Macron: "Attacco alla nostra Europa, non ci arrenderemo" (Di lunedì 2 novembre 2020) “Noi francesi condividiamo lo choc e il dolore del popolo austriaco colpito stasera da un attentato nel cuore della sua capitale, Vienna. Dopo la Francia, è un Paese amico ad essere attaccato. È la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo”. Così su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron.“Non dobbiamo cedere all’odio”: questa la prima reazione a Berlino, per l’Attacco armato avvenuto in serata a Vienna.“L’Europa condanna fermamente questo atto codardo che viola la vita e i nostri valori umani. I miei pensieri sono per le vittime e la gente di Vienna per l’orribile Attacco di stasera. Noi siamo al fianco dell’Austria”. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) “Noi francesi condividiamo lo choc e il dolore del popolo austriaco colpito stasera da un attentato nel cuore della sua capitale, Vienna. Dopo la Francia, è un Paese amico ad essere attaccato. È la. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci”. Così su Twitter il presidente francese Emmanuel.“Non dobbiamo cedere all’odio”: questa la prima reazione a Berlino, per l’armato avvenuto in serata a Vienna.“L’condanna fermamente questo atto codardo che viola la vita e i nostri valori umani. I miei pensieri sono per le vittime e la gente di Vienna per l’orribiledi stasera. Noi siamo al fianco dell’Austria”. ...

