LIVE Covid-19 | notizie in DIRETTA | le Regioni chiedono uniformità regolamentari | in Germania parte il lock-down soft

10.27 Aggiornamento dati a livello globale: i morti di Covid-19 in tutto il mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni, secondo l'ultimo conteggio della Afp. In totale, sono stati segnalati almeno 1.200.042 decessi, su 46.452.818 contagi. Quasi un decesso su cinque si è verificato negli Stati Uniti, che con 230.996 morti è il paese con maggior numero di vittime (con 9.207.364 di contagi). Seguono il Brasile con 160.074 morti e 5.545.705 casi, l'India (122.607 decessi, 8.229.313 casi), il Messico (91.895, 929.392) e il Regno Unito (46.717, 1.034.914). 10.15 Il Governatore del Piemonte Cirio a Sky TG24: "Noi Regioni chiediamo misure ...

Covid-19, Toti chiede scusa per il tweet

La proposta è arrivata direttamente da Live Non è la D'Urso, dove un lavoratore di Napoli ha lanciato la proposta invitando i politici a ...Il presidente della Regione Liguria il giorno dopo la polemica: non ha senso che in guerra vadano allo stesso modo gli ottantenni come i ventenni ...