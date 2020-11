Juventus, parla Buffon: “Pirlo ci sta conquistando” (Di lunedì 2 novembre 2020) Non è un caso che Gigi Buffon abbia presenziato per la 651esima volta in Serie A proprio il giorno dei 123 anni della sua Signora. “Sbocceremo” è la promessa che il portiere fa a se stesso, l’intera squadra e tutti i tifosi della Juventus dopo la gara con lo Spezia. Le sue parole, riportate da Tuttosport, sono parole consapevoli di chi di stagioni del genere ne ha vissute tante, iniziate a fari spenti e poi esplose positivamente nel momento cruciale. L’ambiente bianconero si augura sia così anche in quest’annata particolare, segnata dalla pandemia e da un ringiovanimento della rosa che passa anche per la panchina. Qui siede Andrea Pirlo, che di Buffon è stato a lungo compagno nella Juventus e nella Nazionale e di cui il Numero Uno ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Non è un caso che Gigiabbia presenziato per la 651esima volta in Serie A proprio il giorno dei 123 anni della sua Signora. “Sbocceremo” è la promessa che il portiere fa a se stesso, l’intera squadra e tutti i tifosi delladopo la gara con lo Spezia. Le sue parole, riportate da Tuttosport, sono parole consapevoli di chi di stagioni del genere ne ha vissute tante, iniziate a fari spenti e poi esplose positivamente nel momento cruciale. L’ambiente bianconero si augura sia così anche in quest’annata particolare, segnata dalla pandemia e da un ringiovanimento della rosa che passa anche per la panchina. Qui siede Andrea Pirlo, che diè stato a lungo compagno nellae nella Nazionale e di cui il Numero Uno ...

