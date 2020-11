Gudo Visconti | finisce con l' auto nel canale | la salva il sindaco

(Di lunedì 2 novembre 2020), Milano,, 2 novembre 2020 - Eroe, ma non per caso . Ildi, Omar Cirulli , è stato protagonista di untaggio rocambolesco avvenuto sabato attorno alle 19. Una ...

Mentre tornava a casa dopo la corsa serale Omar Cirulli ha notato la luce dell’abitacolo e non ha esitato ad entrare in acqua ...Correva nella nebbia, ha visto luce in auto e si è tuffato. Il 43enne, che è anche sindaco del paesino del Milanese, Gudo Visconti, ha iniziato a urlare, ma dall'interno nessuna risposta. E' stato all ...