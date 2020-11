Grande Fratello Vip 5 stasera su Canale 5: Francesco Oppini verrà espulso? (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 torna stasera su Canale 5: non sono previste eliminazioni ma il pubblico chiede a gran voce l'espulsione di Francesco Oppini. stasera su Canale 5, intorno alle 21:30, torna il Grande Fratello Vip 5: Alfonso Signorini non ha svelato ancora se Stefano Bettarini e Giulia Salemi entreranno nella casa più spiata d'Italia ma ha già davanti a sè diverse gatte da pelare, come la richiesta espulsione di Francesco Oppini. Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nella casa di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) IlVip 5 tornasu5: non sono previste eliminazioni ma il pubblico chiede a gran voce l'espulsione disu5, intorno alle 21:30, torna ilVip 5: Alfonso Signorini non ha svelato ancora se Stefano Bettarini e Giulia Salemi entreranno nella casa più spiata d'Italia ma ha già davanti a sè diverse gatte da pelare, come la richiesta espulsione di. Nuovo appuntamento con ilVip 5, il reality di5 condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nella casa di ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - turntoconor : RT @panelelasalame: #GFVIP Pier: 'Mi basterebbe vedere mio figlio anche solo per 15 secondi o mio fratello.' Tommy: 'Vorrei vedere mia sor… - semprecontehar : RT @FORZAECORAGGIO3: @oocgfvip5 ?? ???? Stasera non guardiamo il GRANDE FRATELLO. Da quando inizia la trasmissione non twittate con l'hashtag… -