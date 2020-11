Girls Code It Better | il progetto al via a Carpi

(Di lunedì 2 novembre 2020)It: aal via la settima edizione del. Ancora più digitale, nuovi club di studentesse in 57 istituti Iniziano a novembre a(Modena) con il sostegno del Gruppo Aimag le sessioni diit, ildi punta di Officina Futuro Fondazione MAW nato per ridurre le… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Girls Code

Corriere Nazionale

ROMA – Iniziano a novembre a Carpi (Modena) con il sostegno del Gruppo Aimag le sessioni di Girls Code it Better, il progetto di punta di Officina Futuro Fondazione MAW nato per ridurre le disparità ...Intorno a Coding Girls stiamo creando un’originale alleanza costruita ... A Milano, poi, il progetto “Code & Frame” prevede un percorso formativo per appassionare 250 studentesse alla cultura ...