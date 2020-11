Gigi Proietti, Nadia Rinaldi cresciuta con lui: “Come un padre” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il dramma della morte del grande Gigi Proietti, Nadia Rinaldi cresciuta con lui, racconta: “Fu come un padre”. Il mondo dello spettacolo italiano piange oggi la morte di Gigi Proietti. Il grande attore romano è scomparso nella notte, lasciando un ricordo indelebile in quanti in questi anni lo hanno amato. Tra loro ci sono anche … L'articolo Gigi Proietti, Nadia Rinaldi cresciuta con lui: “Come un padre” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) Il dramma della morte del grandecon lui, racconta: “Fu come un padre”. Il mondo dello spettacolo italiano piange oggi la morte di. Il grande attore romano è scomparso nella notte, lasciando un ricordo indelebile in quanti in questi anni lo hanno amato. Tra loro ci sono anche … L'articolocon lui: “Come un padre” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - Agenzia_Ansa : ?? Addio Gigi Proietti, amatissimo vero attore. Scompare nel giorno del suo 80mo compleanno a Roma #GigiProietti… - aureliomancuso : Gigi Proietti, alle 20 dai balconi un lungo applauso - GiuseppeFalci : RT @vfeltri: Gigi Proietti una volta mi disse: se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra , se parlo con uno di sinistra divento subi… -