Gf Vip: Francesco graziato da Signorini (Di martedì 3 novembre 2020) Che cosa ha combinato Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip? Che cosa ha detto di così sconvolgente da essergli quasi costata la squalifica? A Francesco Oppini è andata bene. Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip lo hanno graziato. Le frasi tremende che ha detto nei riguardi di Dayane Mello, prima, e Flavia Vento, poi, hanno indignato tutto il programma, i suoi compagni di avventura, ilArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 novembre 2020) Che cosa ha combinatoOppini nella casa del Grande Fratello Vip? Che cosa ha detto di così sconvolgente da essergli quasi costata la squalifica? AOppini è andata bene. Alfonsoe il Grande Fratello Vip lo hanno. Le frasi tremende che ha detto nei riguardi di Dayane Mello, prima, e Flavia Vento, poi, hanno indignato tutto il programma, i suoi compagni di avventura, ilArticolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere : Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - cipstersasi : RT @Corriere: Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - MariarcaMarraz1 : Seguo il gf vip da tanto tempo, lo adoro, ma non posso non notare le preferenze che vengono fatte. Francesco Oppini… -