Gabriele Rossi: “Io e Gabriel Garko amanti quando era fidanzato, l’ho amato molto” (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri sera Gabriele Rossi ospite di Live Non è la d’Urso ha parlato della sua omosessualità e della bella relazione avuta con Gabriel Garko e incominciata sul set de L’onore e il rispetto 2 quando lui aveva appena 19 anni: “Nessuno lo sa ma siamo stati amanti”, ha svelato in diretta su Canale 5. Gabriele... L'articolo Gabriele Rossi: “Io e Gabriel Garko amanti quando era fidanzato, l’ho amato molto” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri seraospite di Live Non è la d’Urso ha parlato della sua omosessualità e della bella relazione avuta cone incominciata sul set de L’onore e il rispetto 2lui aveva appena 19 anni: “Nessuno lo sa ma siamo stati”, ha svelato in diretta su Canale 5.... L'articolo: “Io eera, l’homolto” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - MediasetPlay : A #noneladurso è il momento di Gabriele Rossi: in esclusiva un'intervista imperdibile! - WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - zazoomblog : Gabriele Rossi la verità sul suo rapporto con Gabriel Garko - #Gabriele #Rossi #verità #rapporto… - h__stylesgirl : RT @trash_italiano: Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso https… -