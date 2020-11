Denaro sui titoli bancari. Nuovi rumor spingono MPS (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli bancari di Piazza Affari con il settore che viene ancora una volta sostenuto dalle indiscrezioni su un ulteriore consolidamento del settore: secondo Il Sole 24 Ore, starebbe prendendo forma il piano per le nozze tra MPS e Unicredit, che potrebbe agevolare la scissione delle attività italiane da quelle estere allo studio di piazza Gae Aulenti. L’indice di riferimento settoriale FTSE IT Banks mostra un guadagno di oltre 2 punti percentuali. Tra i player del comparto, Mediobanca sale dell’1,58%, Intesa Sanpaolo balza del 2,54%, BPER del 2,56% mentre il Banco BPM avanza del 2,68%. Tornando a MPS, Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, il principale sindacato dei bancari italiano, ha ribadito nei giorni scorsi la necessità di mantenere MPS ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo idi Piazza Affari con il settore che viene ancora una volta sostenuto dalle indiscrezioni su un ulteriore consolidamento del settore: secondo Il Sole 24 Ore, starebbe prendendo forma il piano per le nozze tra MPS e Unicredit, che potrebbe agevolare la scissione delle attività italiane da quelle estere allo studio di piazza Gae Aulenti. L’indice di riferimento settoriale FTSE IT Banks mostra un guadagno di oltre 2 punti percentuali. Tra i player del comparto, Mediobanca sale dell’1,58%, Intesa Sanpaolo balza del 2,54%, BPER del 2,56% mentre il Banco BPM avanza del 2,68%. Tornando a MPS, Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, il principale sindacato deiitaliano, ha ribadito nei giorni scorsi la necessità di mantenere MPS ...

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli bancari di Piazza Affari con il settore che viene ancora una volta sostenuto dalle indiscrezioni su un ulteriore consolidamento del settore: secondo ...

Brescia, arrestate 21 persone per riciclaggio: anche imprenditore vicino alla 'Ndrangheta. Il pm: "riciclavano denaro con vincite al Lotto" [DETTAGLI]

Brescia, riciclaggio e legami con la ‘ndrangheta: 21 persone arrestate Sono 21 le persone raggiunte dalla misura cautelare emessa dal gip presso del tribunale di Brescia, su richiesta della locale Dir ...

