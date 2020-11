Covid, parla un’operatrice socio-sanitaria lombarda: “E’ una malattia che ti devasta. Ti lascia dei segni a livello fisico e a livello psicologico ti uccide” (Di lunedì 2 novembre 2020) Covid, parla un’operatrice socio-sanitaria lombarda: “E’ una malattia che ti devasta. Ti lascia dei segni a livello fisico e a livello psicologico ti uccide. I negazionisti? E’ brutto da dire, ma questo persone dovrebbero solo provarlo, perché se non credono alle sofferenze che vedono, che le persone raccontano, l’unico modo è questo” Giuseppina Cattaneo, operatrice socio-sanitaria, ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19 nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)un’operatrice: “E’ unache ti. Tideie ati uccide. I negazionisti? E’ brutto da dire, ma questo persone dovrebbero solo provarlo, perché se non credono alle sofferenze che vedono, che le persone raccontano, l’unico modo è questo” Giuseppina Cattaneo, operatrice, ha raccontato la sua esperienza con il-19 nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio ...

TNannicini : Il Covid colpisce i giovani lavoratori, ma in Italia nessuno ne parla - fattoquotidiano : Nuove misure anti-Covid, Conte parla alla Camera: la diretta tv - RobertoBurioni : Segnalo ai colleghi e a tutti gli interessati un articolo appena uscito su un argomento estremamente interessante d… - L1C1L1C1 : RT @AlfioKrancic: C'è qualcosa che non mi quadra: Biden è un nonnetto che si addormenta, quando parla fa gaffes a ripetizione, ha strane ab… - Aquintoc : @andreacertini @RoccoTodero Il covid è innocuo per i giovani lo dici tu ... si parla di casistica e considerando ch… -