Coronavirus: Conte vuole attendere dati domani, poi Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Non dovrebbe tenersi nessuna riunione stasera tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, il presidente del Consiglio, prima di adottare il nuovo Dpcm allo studio, vorrebbe infatti vedere i nuovi dati di domani e l'aggiornamento della curva epidemiologica da parte dell'Istituto superiore di sanità. Lo riferiscono all'Adnkronos qualificate fonti di governo.

