Cgil e Flc: la didattica a distanza al 100% determinerà costi altissimi (Di lunedì 2 novembre 2020) Comunicato Flc Cgil - “L’ipotesi, annunciata oggi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di tornare integralmente alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado, rischia di determinare un costo altissimo per le studentesse e gli studenti del nostro Paese”. L'articolo Cgil e Flc: la didattica a distanza al 100% determinerà costi altissimi Orizzonte Scuola Notizie. Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 novembre 2020) Comunicato Flc- “L’ipotesi, annunciata oggi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di tornare integralmente allanelle scuole secondarie di secondo grado, rischia di determinare un costo altissimo per le studentesse e gli studenti del nostro Paese”. L'articoloe Flc: laaldetermineràOrizzonte Scuola Notizie.

“L’ipotesi, annunciata oggi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di tornare integralmente alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado, rischia di determinare un costo al ...

Scuole superiori, si azzera tutto La Cgil: "Pagano gli studenti"

A dare voce a questo malcontento potente e diffuso è anche Lilli Gargamelli, segretario regionale Flc Cgil, in sintonia – per una volta – con la posizione del ministro Azzolina. "Siamo consapevoli del ...

