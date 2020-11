Benevento | falsa ripartenza | giallorossi sconfitti a Verona

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Sarebbe dovuta essere la gara della. Inzaghi aveva chiesto una reazione e soprattutto punti ai suoi. A, invece, è arrivato il terzo stop consecutivo per il, superato per 3 a 1 dagli uomini di Juric. Avrebbero potuto fare qualcosa di più i, capaci di costruire divese occasioni da rete. Più cinici gli scaligeri, favoriti anche dalla superiorità numerica maturata per il nervosismo di Caprari, dopo un rigore non concesso (giustamente) dal direttore di gara. Adesso diventa determinante il prossimo confronto con lo Spezia, alla Strega serviranno i tre punti per ripartire e per aggiudicarsi un confronto diretto. La partita – Consueto 3-4-3 per Juric che decide di non far rifiatare Barak, ...