Antonio Ciontoli e Gabriele Cicala ai vertici di Gabinetto e Segreteria del consiglio regionale

Antonio Ciontoli e Gabriele Cicala sono i nomi scelti dal neo presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, per dirigere Gabinetto e Segreteria. Ciontoli è commercialista e revisore dei conti con una vasta esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione. Cicala, invece, è sindaco del Comune di San Marco Evangelista dal 2011.

Antonio Ciontoli e Gabriele Cicala sono i nomi scelti dal neo presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, per dirigere Gabinetto e segreteria. Ciontoli è commercialista e revi ...

Napoli, Oliviero chiama Ciontoli e Cicala al suo capezzale

NAPOLI - Gennaro Oliviero neo presidente della Giunta Regionale della Campania chiama Antonio Ciontoli e Gabriele Cascella al suo capezzale. Sono i due chiamati ai vertici del suo staff confermando ...

Antonio Ciontoli e Gabriele Cicala sono i nomi scelti dal neo presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, per dirigere Gabinetto e segreteria. Ciontoli è commercialista e revi ...NAPOLI - Gennaro Oliviero neo presidente della Giunta Regionale della Campania chiama Antonio Ciontoli e Gabriele Cascella al suo capezzale. Sono i due chiamati ai vertici del suo staff confermando ...