Angela Merkel | Non sarà un Natale in solitudine | ma non ci saranno grandi feste a Capodanno

"Se ci comporteremo secondo ragione, allora potremo permetterci più libertà a Natale. Non credo che ci potranno essere grandi e rumorose feste di Capodanno. sarà invece un Natale condizionato dal coronavirus, ma non dovrà essere un Natale in solitudine". Parla così Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, nel giorno in cui in Germania è scattato il semi-lockdown."Abbiamo quattro mesi invernali lunghi davanti a noi" e "la luce alla fine del tunnel è abbastanza lontana" ammette la cancelliera. "Questa è come una catastrofe naturale", ha aggiunto, spiegando che la situazione non dipende dalla ...

