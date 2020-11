Allarme rosso per il sistema moda: Cna scrive al presidente del consiglio (Di lunedì 2 novembre 2020) Il vice presidente di Cna Toscana Centro e delegato di Federmoda nazionale: "A livello nazionale gli acquisti si sono ridotti del 50% e la seconda ondata pandemica segnerà di fatto la quarta stagione consecutiva in uno stato di recessione, il che significa per le imprese ben due anni di investimenti senza ritorno, con un calo di fatturato generalizzato che si stima dal 35% al 60% nel 2020" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 2 novembre 2020) Il vicedi Cna Toscana Centro e delegato di Federnazionale: "A livello nazionale gli acquisti si sono ridotti del 50% e la seconda ondata pandemica segnerà di fatto la quarta stagione consecutiva in uno stato di recessione, il che significa per le imprese ben due anni di investimenti senza ritorno, con un calo di fatturato generalizzato che si stima dal 35% al 60% nel 2020"

Ultime Notizie dalla rete : Allarme rosso Indice Rt e Dpcm Covid, ecco le Regioni in allarme rosso. Verso lo scenario 4 QUOTIDIANO.NET Le misure anti Covid annunciate da Conte, dai centri commerciali alle mostre e i musei

Il presidente del Consiglio ha illustrato alla Camera le "misure necessarie con la massima speditezza". Prevista anche la riduzione al 50% della capacità dei mezzi pubblici ...

Coprifuoco e semi-lockdown, l’indice dei contagi bassissimo fa sperare la Sardegna

La rilevazione dell'Iss della settimana scorsa fa bene sperare la Sardegna. L’indice di contagio era all’1, 12 ben sotto la soglia dell’1, 5 che fa scattare l’allarme e le conseguenti misure restritti ...

