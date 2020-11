Adani: “I giocatori della Serie A si tassino in favore dei dilettanti” (Di lunedì 2 novembre 2020) Durante una diretta Instagram con Vieri, Lele Adani ha invocato un aiuto in favore del calcio dilettantistico, duramente colpito dal Coronavirus Lele Adani chiede aiuto per il calcio dilettantistico. Infatti, a causa del nuovo stop, i dilettanti rischiano pesanti perdite economiche. Durante una diretta Instagram con Bobo Vieri, il noto opinionista Sky ha parlato dei possibili aiuti in favore di questa categoria: “Dobbiamo rispettare e dare un abbraccio al calcio dilettantistico. Perché l’anno scorso ‘i nostri colleghi’, perché tutti abbiamo iniziato da lì, erano 365.034 nelle varie categorie dilettantistiche mentre 680.531 erano i giovani delle scuole calcio o settori giovanili dilettantistici. Quindi, per la stagione 2019/2020 il totale di iscritti è stato di ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020) Durante una diretta Instagram con Vieri, Leleha invocato un aiuto indel calcio dilettantistico, duramente colpito dal Coronavirus Lelechiede aiuto per il calcio dilettantistico. Infatti, a causa del nuovo stop, i dilettanti rischiano pesanti perdite economiche. Durante una diretta Instagram con Bobo Vieri, il noto opinionista Sky ha parlato dei possibili aiuti indi questa categoria: “Dobbiamo rispettare e dare un abbraccio al calcio dilettantistico. Perché l’anno scorso ‘i nostri colleghi’, perché tutti abbiamo iniziato da lì, erano 365.034 nelle varie categorie dilettantistiche mentre 680.531 erano i giovani delle scuole calcio o settori giovanili dilettantistici. Quindi, per la stagione 2019/2020 il totale di iscritti è stato di ...

