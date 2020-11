A Fiorello il XVI Premio Internazionale Isfoa alla Carriera

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 2 novembre 2020) Rosario Tindaro, showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico e televisivo, attore italiano è stato tra i 25 privilegiati destinatari del prestigiosoXVI Edizione Anno 2020. Rosario Tindaro, conosciuto semplicemente comeo Fiore, classe 1960, dopo aver conseguito la maturità scientifica inizia a lavorare per alcuni villaggi turistici diventando uno degli animatori più conosciuti a livello nazionale. Ben presto però abbandona il pubblico delle località balneari per una platea più vasta: nel 1981, chiamato dal famoso talent-scout Claudio Cecchetto, conduce per Radio ...