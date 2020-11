VIDEO Sonego-Rublev 0-2, Finale ATP 500 Vienna: highlights e sintesi. Azzurro sconfitto a un passo dalla gloria (Di domenica 1 novembre 2020) Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Andrey Rublev per 6-4, 6-4 nella Finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il piemontese, capace di sconfiggere il numero 1 Novak Djokovic, non è riuscito ad avere la meglio sul russo Andrey Rublev nell’atto conclusivo andato in scena sul cemento indoor della capitale austriaca. Il 25enne può comunque ritenersi soddisfatto per quanto fatto in questa manifestazione, soltanto il solidissimo numero 8 al mondo è riuscito a frenare la sua bellissima cavalcata. Il nostro portacolori è ora a ridosso della top-30 del ranking ATP ed è ormai esploso definitivamente. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Lorenzo Sonego-Andrey ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Lorenzoè statoda Andreyper 6-4, 6-4 nelladel torneo ATP 500 di. Il piemontese, capace di sconfiggere il numero 1 Novak Djokovic, non è riuscito ad avere la meglio sul russo Andreynell’atto conclusivo andato in scena sul cemento indoor della capitale austriaca. Il 25enne può comunque ritenersi soddisfatto per quanto fatto in questa manifestazione, soltanto il solidissimo numero 8 al mondo è riuscito a frenare la sua bellissima cavalcata. Il nostro portacolori è ora a ridosso della top-30 del ranking ATP ed è ormai esploso definitivamente. Di seguito ilcon glie ladi Lorenzo-Andrey ...

