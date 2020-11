Velletri | addio a Giuseppe La Rosa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 novembre 2020) Un malore fulminante ha stroncato la vita aLa, già Comandante del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di. Il terribile accadimento si è verificato nella mattinata di ieri, sabato 30 ottobre 2020, a Giulianello, in un terreno in aperta campagna, mente l’ ex sottoufficiale raccoglieva le olive. In pensione da qualche tempo, il Deaveva 61 anni. Alla famiglia dell’ uomo giungano le più sincere e sentire condoglianze. Riposi in pace. su Il Corriere della Città.