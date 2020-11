Uscite StarzPlay e Apple Tv+ novembre 2020 | No Man’s Land e i documentari Becoming You e Seduced

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 1 novembre 2020)Tv+: No Man’sè la nuova serie tv del mese, iYou earricchiscono i cataloghiTv– Mese interlocutorio per le due piattaforme anche se non mancano le novità. Suprosegue l’appuntamento con The Spanish Princess e dal 22arriva la serie tv rilasciata su Hulu negli USA, No Man’sun thriller che racconta la storia della guerra civile siriana da una nuova prospettiva. No Man’sci trascina nelle profondità della guerra ...