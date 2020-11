Ultime Notizie Roma del 01-11-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 novembre 2020)dailynews radiogiornale domenica dalle redazioni in studio a Giuliano Ferrigno si accelera la nuova stretta il governo prepara per domani sera un nuovo dpcm dopo un passaggio di Conte in Parlamento videoconferenza tra ministri bozza e speranza con governatori rappresentanti di Comune e Provincia per discutere le nuove misure il CTS scrive chiuso le provinciali laddove necessario rivedere il trasporto pubblico in arrivo quindi chiusura nelle città dove l’indice rte più alto didattica a distanza dalla terza media aspetta su gli spostamenti tra regioni hotel covid per chi non ha spazio per isolarsi il rischia di contagiare i familiari intanto centrodestra chiude ad un tavolo bipartisan è tardi e la curva epidemiologica ancora molto alta e subito mo sta una curva delle finanze che va piegata dice il ministro della Salute Roberto Speranza in ...