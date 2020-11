Tuttosport: Milik potrebbe rinnovare a gennaio (per poi essere venduto a non meno di 20 milioni) (Di domenica 1 novembre 2020) Tuttosport scrive dell’incontro avvenuto venerdì tra la dirigenza del Napoli e Milik, in compagnia del suo agente Pantak. Il polacco inizia a soffrire l’isolamento dal resto del gruppo di Gattuso. “Milik sta soffrendo questo isolamento e teme anche di perdere gli Europei in programma dopo il campionato, ecco perché il suo agente ha voluto dare questa nuova apertura al club. La novità è che Pantak non ha voluto escludere nulla, nemmeno la possibilità di rinnovare il contratto entro la fine dell’anno. Con un accordo di più lunga durata rispetto a quello attuale (scadenza 2021), il Napoli potrebbe incassare non meno di 20 milioni dalla cessione dell’attaccante polacco, anche nella ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020)scrive dell’incontro avvenuto venerdì tra la dirigenza del Napoli e, in compagnia del suo agente Pantak. Il polacco inizia a soffrire l’isolamento dal resto del gruppo di Gattuso. “sta soffrendo questo isolamento e teme anche di perdere gli Europei in programma dopo il campionato, ecco perché il suo agente ha voluto dare questa nuova apertura al club. La novità è che Pantak non ha voluto escludere nulla, nemla possibilità diil contratto entro la fine dell’anno. Con un accordo di più lunga durata rispetto a quello attuale (scadenza 2021), il Napoliincassare nondi 20dalla cessione dell’attaccante polacco, anche nella ...

