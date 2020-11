Torino-Lazio: le formazioni ufficiali (Di domenica 1 novembre 2020) Il Torino per scacciare la crisi, la Lazio per scacciare la paura Covid, dopo quanto accaduto in settimana. La sfida dei bomber della Nazionale, Belotti vs Immobile. Tanti i temi di Torino-Lazio. Queste le formazioni ufficiali: Torino (3-4-1-2) – Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Lynetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo. A disposizione: Rosati, V. Milinkovic, Segre, Gojak, Ansaldi, Singo, Edera, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Vianni, Buongiorno. Lazio (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Novella, Czyz, Akpa Akpro, Cataldi, Leiva, R. Moro, Caicedo, Immobile. Arbitro: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Ilper scacciare la crisi, laper scacciare la paura Covid, dopo quanto accaduto in settimana. La sfida dei bomber della Nazionale, Belotti vs Immobile. Tanti i temi di. Queste le(3-4-1-2) – Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Lynetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo. A disposizione: Rosati, V. Milinkovic, Segre, Gojak, Ansaldi, Singo, Edera, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Vianni, Buongiorno.(3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Novella, Czyz, Akpa Akpro, Cataldi, Leiva, R. Moro, Caicedo, Immobile. Arbitro: ...

