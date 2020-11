Torino, confronto negli spogliatoi: in bilico la panchina di Giampaolo (Di domenica 1 novembre 2020) Momento di tensione per Marco Giampaolo in seguito alla rocambolesca sconfitta giunta all’ultimo secondo per mano della Lazio: negli spogliatoi c’è stato infatti un confronto per capire quale sarà il futuro dell’allenatore granata. A riportarlo è DAZN, che fornisce un particolare che potrebbe portare al primo esonero in questo campionato: ricordiamo che Belotti e compagni devono ancora trovare la prima vittoria in campionato e che hanno in cascina solo un punto dopo sei partite giocate. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Momento di tensione per Marcoin seguito alla rocambolesca sconfitta giunta all’ultimo secondo per mano della Lazio:c’è stato infatti unper capire quale sarà il futuro dell’allenatore granata. A riportarlo è DAZN, che fornisce un particolare che potrebbe portare al primo esonero in questo campionato: ricordiamo che Belotti e compagni devono ancora trovare la prima vittoria in campionato e che hanno in cascina solo un punto dopo sei partite giocate.

LucaCorradini : RT @TuttoMercatoWeb: Torino, Giampaolo in bilico: confronto negli spogliatoi dopo il ko con la Lazio - DavideFm1899 : RT @TuttoMercatoWeb: Torino, Giampaolo in bilico: confronto negli spogliatoi dopo il ko con la Lazio - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Torino Marco #Giampaolo in bilico: confronto negli spogliatoi dopo il ko con la #Lazio - sportface2016 : #Torino Marco #Giampaolo in bilico: confronto negli spogliatoi dopo il ko con la #Lazio - TuttoMercatoWeb : Torino, Giampaolo in bilico: confronto negli spogliatoi dopo il ko con la Lazio -