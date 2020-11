Speranza: “Curva epidemiologica preoccupante. Bisogna intervenire” (Di domenica 1 novembre 2020) “La curva epidemiologica è ancora molto alta. Mi preoccupa il dato assoluto che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo o andiamo in difficoltà.” E aggiunge: “Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore“. Queste le parole del ministro Speranza. “La situazione dell’Italia è ancora difficilissima”, dice Speranza. “C’è troppa gente in giro e negli ospedali c’è troppo affollamento”. Tuttavia, rassicura il Ministro, le terapie intensive per qualche settimana saranno ancora gestibili. Sul fronte scuole, poi, specifica che la: “curva sta subendo un’impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza“, anche se, specifica il Ministro, “L’idea del ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 1 novembre 2020) “La curvaè ancora molto alta. Mi preoccupa il dato assoluto che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo o andiamo in difficoltà.” E aggiunge: “Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore“. Queste le parole del ministro. “La situazione dell’Italia è ancora difficilissima”, dice. “C’è troppa gente in giro e negli ospedali c’è troppo affollamento”. Tuttavia, rassicura il Ministro, le terapie intensive per qualche settimana saranno ancora gestibili. Sul fronte scuole, poi, specifica che la: “curva sta subendo un’impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza“, anche se, specifica il Ministro, “L’idea del ...

