Serie A, le partite di oggi: risultati e classifica aggiornata (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo i tre anticipi di ieri, la Serie A prosegue anche oggi, domenica 1° novembre 2020, con ben sei match in programma. Ad aprire le danze è stata Udinese-Milan, che si è conclusa con la vittoria dei rossoneri 2-1 alla Dacia Arena di Udine. Subito dopo è stata la volta di Spezia-Juventus e Torino-Lazio. Alle 18 Napoli-Sassuolo e Roma-Fiorentina, mentre a chiudere la giornata alle 20.45 Sampdoria-Genova. Udinese-Milan 1-2 UDINE, ITALY - NOVEMBER 01: Zlatan Ibrahimovic of AC Milan competes for the ball with Juan Musso of Udinese Calcio during the Serie A match between Udinese Calcio and AC Milan at Dacia Arena on November 01, 2020 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) AC Milan's Swedish forward ...

