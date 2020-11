Sampdoria, il derby si avvicina: Ferrero a colloquio con La Gumina (Di domenica 1 novembre 2020) Stasera va in scena una delle gare più affascinanti del nostro campionato: il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa Mancano ormai poche ore al derby tra Genoa e Sampdoria. I blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco in mattinata, in vista della partita del Ferraris di stasera. Sampnews24 ha catturato un particolare: il colloquio del presidente Massimo Ferrero con Antonino La Gumina, attaccante in forma dopo la rete in Coppa Italia contro la Salernitana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Stasera va in scena una delle gare più affascinanti del nostro campionato: ildella Lanterna trae Genoa Mancano ormai poche ore altra Genoa e. I blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco in mattinata, in vista della partita del Ferraris di stasera. Sampnews24 ha catturato un particolare: ildel presidente Massimocon Antonino La, attaccante in forma dopo la rete in Coppa Italia contro la Salernitana. Leggi su Calcionews24.com

sampdoria : ?? @SerieA: i blucerchiati per #SampGenoa ?? Per il report completo ?? - SerieA : 1 città da conquistare: 2 squadre pronte a tutto! ???? È l’ora del Derby della Lanterna! ?? @sampdoria @GenoaCFC… - zinga93 : RT @SerieA: 1 città da conquistare: 2 squadre pronte a tutto! ???? È l’ora del Derby della Lanterna! ?? @sampdoria @GenoaCFC #SerieATIM #WeA… - Betscannerit : Derby della Lanterna, #SampGenoa, ore 18:00 stadio Luigi Ferraris, vuoi scoprire il nostro pronostico?… - BabboleoNews : #Calcio, #serieA. #Countdown per il 121^esimo #derby della #Lanterna che si svolgerà per la seconda volta a porte c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria derby Samp-Genoa, il derby dei giovani. Damsgaard: "Pronto a esame". Rovella: "Ora rialziamoci" Sky Sport Dalla pioggia di carta igienica alla caravella in gradinata: questo derby è un romanzo

Arriva la sfida numero 121 tra le due squadre genovesi, ecco le dieci storie più incredibili di una partita sempre speciale: gli svedesi derubati delle sigarette, una scimmia in campo, le patenti ross ...

Sampdoria, dopo il derby si vola in Sardegna: sabato la sfida al Cagliari

La Sampdoria di Claudio Ranieri torna in campo dopo il derby sabato prossimo a Cagliari. Trasferta dunque in Sardegna per i blucerchiati. Il calcio d'inizio della sfida valida per la settima giornata ...

Arriva la sfida numero 121 tra le due squadre genovesi, ecco le dieci storie più incredibili di una partita sempre speciale: gli svedesi derubati delle sigarette, una scimmia in campo, le patenti ross ...La Sampdoria di Claudio Ranieri torna in campo dopo il derby sabato prossimo a Cagliari. Trasferta dunque in Sardegna per i blucerchiati. Il calcio d'inizio della sfida valida per la settima giornata ...