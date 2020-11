Sampdoria, Damsgaard: «Non c’è nulla come l derby di Genova» (Di domenica 1 novembre 2020) Mikkel Damsgaard ha parlato del derby di questa sera contro il Genoa Mikkel Damsgaard è uno dei giovani talenti che la Sampdoria ha messo in mostra in questo inizio di campionato. Il 20enne danese proverà a essere protagonista nel derby di questa sera contro il Genoa e ha parlato della stracittadina in una intervista a La Gazzetta dello Sport. derby – «Ho giocato dei derby con il mio vecchio club, ma credo che non siano nulla di simile rispetto a quello di Genova. Non so che cosa aspettarmi dalla partita contro il Genoa, di certo stiamo giocando un buon calcio. Fino a questo momento il nostro bilancio è eccellente, ma ci attendono altre prove difficili. Avanti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Mikkelha parlato deldi questa sera contro il Genoa Mikkelè uno dei giovani talenti che laha messo in mostra in questo inizio di campionato. Il 20enne danese proverà a essere protagonista neldi questa sera contro il Genoa e ha parlato della stracittadina in una intervista a La Gazzetta dello Sport.– «Ho giocato deicon il mio vecchio club, ma credo che non sianodi simile rispetto a quello di. Non so che cosa aspettarmi dalla partita contro il Genoa, di certo stiamo giocando un buon calcio. Fino a questo momento il nostro bilancio è eccellente, ma ci attendono altre prove difficili. Avanti ...

sampdoria : ? | GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 13' - SEMPRE LUI, SEMPRE LUI, SEMPRE LUI! FABIO #QUAGLIARELLA NON PERD… - SampDaily : Mikkel #Damsgaard è stato votato come MVP di #AtalantaSamp nel sondaggione settimanale ?????? #Sampdoria #ForzaSamp - TuttoFanta : ?? #SAMPDORIA, le parole di Ranieri: '#Candreva và in panchina. #Damsgaard una delle rivelazioni di questo inizio di… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Damsgaard ricorda #Laudrup. E #Ferrero festeggia - sportli26181512 : Sampdoria, Flachi frena su Damsgaard: 'Non so ancora come si chiami, diamo tempo': A Genova, sponda Sampdoria, l'at… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Damsgaard Sampdoria, chi è Mikkel Damsgaard. L'ex allenatore: "Ricorda Laudrup" GianlucaDiMarzio.com Sampdoria, Damsgaard: «Non c’è nulla come l derby di Genova»

Mikkel Damsgaard ha parlato del derby di questa sera contro il Genoa Mikkel Damsgaard è uno dei giovani talenti che la Sampdoria ha messo in mostra in questo inizio di campionato. Il 20enne danese pro ...

Sampdoria-Genoa, Ranieri: "Non rischio Candreva, va in panchina"

"Candreva si è appena ripreso, penso che verrà in panchina, non lo voglio rischiare. Crediamo in Damsgaard, pagato in periodo pre Covid-19 una cifra importante. Forse non ci aspettavamo questa sua sfa ...

Mikkel Damsgaard ha parlato del derby di questa sera contro il Genoa Mikkel Damsgaard è uno dei giovani talenti che la Sampdoria ha messo in mostra in questo inizio di campionato. Il 20enne danese pro ..."Candreva si è appena ripreso, penso che verrà in panchina, non lo voglio rischiare. Crediamo in Damsgaard, pagato in periodo pre Covid-19 una cifra importante. Forse non ci aspettavamo questa sua sfa ...