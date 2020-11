"Ricordate cosa ha detto al mattino?": il dramma di Mattarella in questa frase di Peter Gomez (Di domenica 1 novembre 2020) Una sintesi brutale, quella di Peter Gomez, che riassume la mattinata di trattative sul dpcm tra governo e regioni su Twitter, così: "Lockdown locali, molte Regioni non li vogliono e fanno muro col governo. Attilio Fontana: Misure uniformi. E con Giovanni Toti e Alberto Cirio chiede stop mobilità per over 70. Riunione aggiornata a domani". Qui, la fredda cronaca. Ma poi, il direttore del sito del Fatto Quotidiano aggiunge: "Mattarella in mattinata aveva chiesto a tutti unità". E il senso del cinguettio di Peter Gomez sta tutto in questa chiusa: ancora una volta, gli appelli di Sergio Mattarella non vengono raccolti. Da nessuno. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Una sintesi brutale, quella di, che riassume la mattinata di trattative sul dpcm tra governo e regioni su Twitter, così: "Lockdown locali, molte Regioni non li vogliono e fanno muro col governo. Attilio Fontana: Misure uniformi. E con Giovanni Toti e Alberto Cirio chiede stop mobilità per over 70. Riunione aggiornata a domani". Qui, la fredda cronaca. Ma poi, il direttore del sito del Fatto Quotidiano aggiunge: "in mattinata aveva chiesto a tutti unità". E il senso del cinguettio dista tutto inchiusa: ancora una volta, gli appelli di Sergionon vengono raccolti. Da nessuno.

