Peste suina | è allarme | il contagio si diffonde in Germania

E' allarme in Germania dove, a due mesi dal primo caso accertato di Peste suina, il contagio si sta diffondendo anche in zone esterne a quelle del punto critico iniziale, il Brandeburgo. La Germania ha confermato il primo caso di Peste suina nello stato della Sassonia, dopo la rilevazione della malattia in un cinghiale ucciso durante una battuta di caccia. Nonostante le misure varate per contrastarla, cresce la paura per gli allevamenti del paese.

