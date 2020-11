Perché Crisanti è stato emarginato e sostituito con uno che diceva che il virus si stava 'spegnendo' (Di domenica 1 novembre 2020) Da qualche giorno sono stati superati i 30mila contagi da Cov-Sars2. Per quanto ci dicono i tamponi fatti, siamo in piena fase critica e non si sa quanti siano i positivi non tracciati, quanto l'... Leggi su globalist (Di domenica 1 novembre 2020) Da qualche giorno sono stati superati i 30mila contagi da Cov-Sars2. Per quanto ci dicono i tamponi fatti, siamo in piena fase critica e non si sa quanti siano i positivi non tracciati, quanto l'...

teatrolafenice : ??? «Allorché nella foresta di querce antiche io sarò passato non lasciatemi errare in uno sterile sogno, ma se nel… - FrancoBove1965 : RT @teatrolafenice: ??? «Allorché nella foresta di querce antiche io sarò passato non lasciatemi errare in uno sterile sogno, ma se nel fuoc… - FraLauricella : @matteosalvinimi oggi scrive 'Il Paese si è presentato impreparato alla seconda ondata della pandemia che pure era… - GilesMacDonogh : RT @teatrolafenice: ??? «Allorché nella foresta di querce antiche io sarò passato non lasciatemi errare in uno sterile sogno, ma se nel fuoc… - KTOVNA : @piperxblack Da me sia la mattina che il pomeriggio perch tbh chi ce lo fa fare a stare sobri per 5 ore di fila -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Crisanti Perché si festeggia Halloween? Origini e tradizione della festività celtica UrbanPost Covid Milano, così è fallito il tracciamento dei contagi di Ats: ora è impossibile inseguire il virus

Il resoconto dei medici dell’Unità operativa di prevenzione dell’Ats: non si può più ricostruire i contatti, per l’elevatissimo numero di positivi. La famiglia è il principale hot-spot di trasmissione ...

Perché alle Pmi serve intelligenza artificiale. L’analisi di Zecchini

Stando alle rilevazioni dell’Ocse, sembra che le piccole imprese italiane non abbiamo ancora scoperto i vantaggi derivabili dall’applicazione della recente tecnologia che passa per il nome di Intellig ...

Il resoconto dei medici dell’Unità operativa di prevenzione dell’Ats: non si può più ricostruire i contatti, per l’elevatissimo numero di positivi. La famiglia è il principale hot-spot di trasmissione ...Stando alle rilevazioni dell’Ocse, sembra che le piccole imprese italiane non abbiamo ancora scoperto i vantaggi derivabili dall’applicazione della recente tecnologia che passa per il nome di Intellig ...