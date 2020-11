Nuovo lockdown imminente in Italia: atteso il DCPM. Cosa chiuderà, rebus scuola (Di domenica 1 novembre 2020) Come riporta TGCOM24, domani il Premier Giuseppe Conte si recherà in Parlamento, alle 12 alla Camera ed alle 17 in Senato per comunicazioni riguardanti l’emergenza sanitaria: si vocifera in maniera sempre più insistente di un Nuovo DPCM che dovrebbe contenere misure ancora più restrittive. La stretta si dovrebbe avere nelle zone in cui l’indice di contagio è più elevato: al momento pare che le misure possano essere locali e non nazionali, ma oggi pomeriggio, quando ci dovrebbe essere una nuova riunione tra il Presidente del Consiglio, il Comitato tecnico-scientifico, ed il capidelegazione, verrà presa la decisione definitiva. Potrebbe essere scongiurato un lockdown nazionale, ma previsto soltanto a livello locale, nelle grandi aree metropolitane dove attualmente i contagi sono più elevati. ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Come riporta TGCOM24, domani il Premier Giuseppe Conte si recherà in Parlamento, alle 12 alla Camera ed alle 17 in Senato per comunicazioni riguardanti l’emergenza sanitaria: si vocifera in maniera sempre più insistente di unDPCM che dovrebbe contenere misure ancora più restrittive. La stretta si dovrebbe avere nelle zone in cui l’indice di contagio è più elevato: al momento pare che le misure possano essere locali e non nazionali, ma oggi pomeriggio, quando ci dovrebbe essere una nuova riunione tra il Presidente del Consiglio, il Comitato tecnico-scientifico, ed il capidelegazione, verrà presa la decisione definitiva. Potrebbe essere scongiurato unnazionale, ma previsto soltanto a livello locale, nelle grandi aree metropolitane dove attualmente i contagi sono più elevati. ...

NicolaPorro : ?? Nuovo #lockdown in arrivo, guerra tra i giallorossi, scontri a Firenze. Questo e altro nella #ZuppadiPorro del 31… - Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - Corriere : Nuovo Dpcm, si valutano chiusure di negozi e divieto di spostamento. Sul lockdown si decide l’8 - PaoloGrassi13 : RT @vitalbaa: Lockdown locali, domani vertice decisivo governo-Regioni. E lunedì nuovo dpcm ?? - Conte finora ha agito senza consultare nes… - Libero_official : 'Chi diceva di non voler un nuovo #lockdown sta per farlo. Le opposizioni non si fidino di premier #Conte'. Il pens… -