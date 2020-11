Nuovo Dpcm, quando parla Conte. Lockdown, scuole, spostamenti e negozi: cosa ci aspetta (Di domenica 1 novembre 2020) Il Nuovo Dpcm è in arrivo , ogni dubbio è stato fugato. Il D-day per l'imminente stretta è fissato per lunedì sera , quando il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare il decreto che, probabilmente, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Ilè in arrivo , ogni dubbio è stato fugato. Il D-day per l'imminente stretta è fissato per lunedì sera ,il premier Giuseppedovrebbe firmare il decreto che, probabilmente, ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Corriere : Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività - marco__ermini : Conte con il calo di popolarità vorrebbe fare una cabina di regia, nelle segrete stanze di palazzo Chigi, con le op… - dimmichipaga : RT @MrSTlNSON: - Ti sei fidanzato? - No, sai.. il virus, il nuovo dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo: chiusure mirate dei territori Rai News Italiani, brava gente che si inventa mille modi per aggirare il DPCM

Da popolo di santi, poeti e navigatori siamo diventati un popolo di Cenerentole che hanno trovato il modo per imbucarsi al ballo del principe.

Covid: Lombardia, Piemonte e Liguria: limitare gli spostamenti degli over 70

ROMA (1 novembre 2020) - Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto ...

Da popolo di santi, poeti e navigatori siamo diventati un popolo di Cenerentole che hanno trovato il modo per imbucarsi al ballo del principe.ROMA (1 novembre 2020) - Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto ...