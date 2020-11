Nuovo Dpcm: misure nazionali e territoriali. Tensioni con le Regioni (Di domenica 1 novembre 2020) Una mattinata in video conferenza, poi viene rimandata a domani alle 9 la riunione dei ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali), convocata da quest'ultimo con i ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) Una mattinata in video conferenza, poi viene rimandata a domani alle 9 la riunione dei ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali), convocata da quest'ultimo con i ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Corriere : Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività - Ettore572 : RT @StaseraItalia: Buonasera e bentornati a #StaseraItalia Weekend! In arrivo un nuovo #DPCM: verso il coprifuoco alle 18.00? Ecco la cop… - StampaTorino : VIDEO - I commercianti scendono nuovamente in piazza -