Migranti, arrivati sette barconi a Lampedusa. Sbarcano 400 persone (Di domenica 1 novembre 2020) Il bel tempo ha favorito gli sbarchi a Lampedusa oggi. Sull'isola sono arrivati 7 barconi , con a bordo un totale di 400 Migranti . Tutti sul molo sono stati sottoposti ai primi accertamenti sanitari ,... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Il bel tempo ha favorito gli sbarchi aoggi. Sull'isola sono, con a bordo un totale di 400. Tutti sul molo sono stati sottoposti ai primi accertamenti sanitari ,...

LegaSalvini : ?? IN ITALIA RECORD DI SBARCHI NONOSTANTE IL COVID, #ZOFFILI: 'IL GOVERNO INCORAGGIA LE PARTENZE' Secondo i dati de… - GDS_it : #Migranti, 7 sbarchi in poche ore a #Lampedusa: arrivati in 400 - LiveSicilia : Lampedusa, sette sbarchi in poche ore: arrivati 400 migranti - stefodallai : @Zach_Louies @matteosalvinimi Perche vedete sempre il male. Negli ultimi anni sono arrivati a Lampedusa 300/400 mil… - MissDarcy60 : RT @Alexanderxxvii1: Due sbarchi nel Sud Sardegna, arrivati 25 migranti. SANT’ANNA ARRESI. Venticinque migranti clandestini, tutti maschi,… -