Lockdown per gli over 70 | la proposta per il nuovo Dpcm

Lockdown locali in vista del Dpcm di domani. È questo il tema del vertice da poco concluso tra il governo e le Regioni. Un vertice annunciato come "decisivo" per delineare la strategia dell'Italia per fronteggiare la seconda ondata di Covid che sta facendo registrare sempre più vittime e contagi. Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria. In videoconferenza sono presenti i ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali), convocata da quest'ultimo con i rappresentanti di Regioni, Comuni (Anci) e Province (Upi), secondo quanto si apprende, per discutere le ...

