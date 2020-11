LIVE Venezia-Virtus Bologna 20-21, Serie A basket in DIRETTA: grande battaglia a fine primo quarto (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo quarto! Parziale di 7-0 nel finale di Bologna, che risponde ad inizio roboante dall’arco di Venezia. 20-21 Hunter segna l’appoggio del sorpasso. 20-19 Tripla di Teodosic. 39 secondi alla fine del quarto. 20-14 Venezia mette un’altra tripla. Questa volta Chappell 17-12 Ancora una tripla di Venezia! Questa volta è Fotu. 14-12 Tripla di De Nicolao. 11-12 Arresto e tiro di Tonut. 9-12 Markovic aappoggia al vetro. 9-10 Altro contropiede e nuovamente Weems segna in rovesciata. 9-8 Weems in contropiede firma il -1. 9-4 TONUT! INIZIO PAZZESCO! 6-4 Schiacciata di Weems. 6-2 Tripla ancora di Tonut. 3-2 Tripla di Tonut. 0-2 Primi due punti di ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL! Parziale di 7-0 nel finale di, che risponde ad inizio roboante dall’arco di. 20-21 Hunter segna l’appoggio del sorpasso. 20-19 Tripla di Teodosic. 39 secondi alladel. 20-14mette un’altra tripla. Questa volta Chappell 17-12 Ancora una tripla di! Questa volta è Fotu. 14-12 Tripla di De Nicolao. 11-12 Arresto e tiro di Tonut. 9-12 Markovic aappoggia al vetro. 9-10 Altro contropiede e nuovamente Weems segna in rovesciata. 9-8 Weems in contropiede firma il -1. 9-4 TONUT! INIZIO PAZZESCO! 6-4 Schiacciata di Weems. 6-2 Tripla ancora di Tonut. 3-2 Tripla di Tonut. 0-2 Primi due punti di ...

AlfaqihMuch : Venezia VS Virtus Bologna || Lega A live stream Venue: Palasport Giuseppe Taliercio (Venice) wacth live… - CryAntonino : RT @emergency_live: Volo sanitario urgente da Cagliari a Venezia per 59enne in pericolo di vita: dal Marco Polo a Padova con ambulanza 118… - emergency_live : Volo sanitario urgente da Cagliari a Venezia per 59enne in pericolo di vita: dal Marco Polo a Padova con ambulanza… - tabellamercatob : 6^giornata #SerieB Finale prosecuzione #VeneziaEmpoli 2-0 Fiordilino e Forte Tabellino e cronaca - CryAntonino : Volo sanitario urgente da Cagliari a Venezia per 59enne in pericolo di vita: dal Marco Polo a Padova con… -