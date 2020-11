LIVE – Pesaro-Cremona 13-20, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 1 novembre 2020) La Carpegna Prosciutto Pesaro ospita la Vanoli Cremona nella sesta giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Le due compagini attualmente vantano due successi, i marchigiani guidati da Repesa stanno mostrando un’ottima pallacanestro ma non sono ancora supportati a pieno dai risultati. Partita con aspettative ridotta la Vanoli invece può essere soddisfatta di quanto fatto al momento con i successi su Virtus Bologna e Varese. Alle ore 18.00 di domenica 1 novembre la palla a due del match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Pesaro-Cremona 13-20 11′ – Schiacciata spettacolare di Lee. 13-20. FINE PRIMO QUARTO 10′ – Tripla letale di Mian! ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) La Carpegna Prosciuttoospita la Vanolinella sesta giornata del campionato diA1. Le due compagini attualmente vantano due successi, i marchigiani guidati da Repesa stanno mostrando un’ottima pallacanestro ma non sono ancora supportati a pieno dai risultati. Partita con aspettative ridotta la Vanoli invece può essere soddisfatta di quanto fatto al momento con i successi su Virtus Bologna e Varese. Alle ore 18.00 di domenica 1 novembre la palla a due del match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA13-20 11′ – Schiacciata spettacolare di Lee. 13-20. FINE PRIMO QUARTO 10′ – Tripla letale di Mian! ...

Ca5Anteprima : Serie A, oggi altre due gare alle 18: Pescara-CMB e Lido di Ostia-Pesaro. Live - veneziaunica : RT @comunevenezia: ?? #Eventi #Halloween ?? Bambini protagonisti dell'Happy Halloween organizzato a #Mestre per la Festa delle streghe ??A C… - comunevenezia : ?? #Eventi #Halloween ?? Bambini protagonisti dell'Happy Halloween organizzato a #Mestre per la Festa delle streghe… - lecittainfesta : RT @comunevenezia: ?? #Eventi #Halloween ?? Due eventi 'virtuali' per la festa di Halloween in città ??A Ca' Pesaro musica e cultura in un t… - veneziaunica : RT @comunevenezia: ?? #Eventi #Halloween ?? Due eventi 'virtuali' per la festa di Halloween in città ??A Ca' Pesaro musica e cultura in un t… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Pesaro LIVE, Vis Pesaro-Gubbio: segui il match in nostra compagnia! Vivere Pesaro LIVE Carpegna Prosciutto Pesaro - Vanoli Cremona, segui il match con noi!

Amici di Vivere Pesaro, benvenuti alla diretta testuale del match odierno. Quest'oggi, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, alle ore 18, la VL riceverà la Vanoli Cremona nella sesta giornata del campionat ...

LIVE LBA - Vuelle Pesaro vs Vanoli Cremona: diretta 1° quarto

La Vanoli Cremona arriva direttamente nella giornata di domenica alla Vitrifrigo Arena dopo una vigilia tribolata dagli esiti dei tamponi senza TJ Williams, con la palla a due spostata ...

Amici di Vivere Pesaro, benvenuti alla diretta testuale del match odierno. Quest'oggi, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, alle ore 18, la VL riceverà la Vanoli Cremona nella sesta giornata del campionat ...La Vanoli Cremona arriva direttamente nella giornata di domenica alla Vitrifrigo Arena dopo una vigilia tribolata dagli esiti dei tamponi senza TJ Williams, con la palla a due spostata ...