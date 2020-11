Liguria, oltre 200 pazienti COVID-19 saranno trasferiti nelle RSA. La CGIL lancia l’allarme (Di domenica 1 novembre 2020) La storia rischia di ripetersi. Le residenze per anziani sono state tra i principali focolai di COVID-19 durante la prima ondata della pandemia e gli effetti delle scelte scellerate delle autorità locali unite alla scarsa conoscenza del virus e l’assenza di protocolli precisi hanno provato un disastro in moltissime regioni d’Italia, a cominciare dalla Lombardia. Ora, a pochi mesi di distanza, nel pieno della seconda ondata e con le RSA sorvegliate speciali in tutto il Paese, la Liguria si sta attrezzando per trasferire nelle RSA della Regione i malati COVID-19 che non richiedono necessità assistenziali particolari e che non possono ancora tornare a casa. La Regione guidata da Giovanni Toti, lo stesso che questa mattina ha definito gli anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo del ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) La storia rischia di ripetersi. Le residenze per anziani sono state tra i principali focolai di-19 durante la prima ondata della pandemia e gli effetti delle scelte scellerate delle autorità locali unite alla scarsa conoscenza del virus e l’assenza di protocolli precisi hanno provato un disastro in moltissime regioni d’Italia, a cominciare dalla Lombardia. Ora, a pochi mesi di distanza, nel pieno della seconda ondata e con le RSA sorvegliate speciali in tutto il Paese, lasi sta attrezzando per trasferireRSA della Regione i malati-19 che non richiedono necessità assistenziali particolari e che non possono ancora tornare a casa. La Regione guidata da Giovanni Toti, lo stesso che questa mattina ha definito gli anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo del ...

Margheri260652 : @AndreaOrlandosp No caro Orlando, la Liguria lo ha rieletto con oltre il 50% delle preferenze. Se lo tengano caro m… - AlexVittadello : RT @EsuleMazzini: @MoriMrc @robersperanza Speriamo perché questa mattina in un bar di Liguria Riviera dove ho fatto colazione le commesse a… - sono_paola : Pensi un po’ quante persone non più indispensabili allo sforzo produttivo del paese venivano a svernare nella sua L… - meburi : @carladiveroli Come è possibile che, un personaggio del genere, è stato eletto due volte? La #Liguria, con oltre un… - Di_Asto : Caro Toti, sono un pensionato e vorrei ringraziarla per aver certificato la mia inutilità. Ho contribuito con oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria oltre Covid, in Liguria oltre 1.100 nuovi positivi IVG.it Liguria, oltre 200 pazienti COVID-19 saranno trasferiti nelle RSA. La CGIL lancia l’allarme

La Liguria dà il via libera al piano per trasferire oltre 200 pazienti COVID-19 a basso rischio nelle RSA della Regione. Torna l'incubo di marzo?

Toti: «Anziani non indispensabili». Scoppia la bufera. Poi spiega: «Sono stato frainteso»

«Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown» dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti il quale in una nota sui social... Scopri di più ...

La Liguria dà il via libera al piano per trasferire oltre 200 pazienti COVID-19 a basso rischio nelle RSA della Regione. Torna l'incubo di marzo?«Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown» dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti il quale in una nota sui social... Scopri di più ...